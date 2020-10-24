Лобода похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая проживает и выступает в России, поделилась с поклонниками пикантными фото.

Соответствующие снимки 38-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в черном кожаном купальнике. Свой образ певица дополнила цепочками, солнцезащитными очками и черной соломенной шляпой (фото смотрите ниже).

"Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца", – подписала публикацию Лобода.

Поклонники пришли в восторг от пикантных фото певицы. Они заявили, что Лобода шикарно выглядит.

"Невероятно красивая", "Конечно, загар замечательный. Очень красивая, фигура – огонь", "Идеальные формы, ни с кем тебя не сравнишь", – написали в комментариях.

Отметим, 37-летняя Светлана Лобода имеет двух дочерей – 9-летнюю Евангелину, которая родилась от хореографа Андрея Царя, и 2-летнюю Тильду. Поклонники певицы уверены, что отцом второго ребенка является солист немецкой группы "Rammstein" Линдеманн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Лобода накануне своего 38-летия (18 октября, – Ред.) неожиданно прилетела в Киев.