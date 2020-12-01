Little Big обвинили в распространении порнографии в одном из клипов

Популярную российскую группу Little Big обвинили в распространении порнографии в клипе "S@ck my d@ck".

Московский юрист Вадим Харченко пожаловался на музыкальный коллектив в Роскомнадзор и призвал ограничить в сети доступ к их ролику, пишет "Подъем".

По словам правозащитника, в клипе присутствуют сексуальные призывы, но при этом никаких указаний на возрастные ограничения видео не содержит.

Кроме того, юрист призвал ограничить доступ к клипу и вынести его на "суд общественности".

"В этой песне Little Big самым настоящим образом призывает к совершению действий сексуального характера! Я понимаю, всероссийская известность, миллионы поклонников, но дети! Доступ к видеоклипу оскорбительного характера открыт для всех (видео смотрят дети)! Комментарии к клипу содержат откровенно ненормативную лексику! А ведь распространение и пропаганда порнографии является прямой угрозой национальной безопасности России, подрывает общественную нравственность и демографический потенциал страны!" – отметил Харченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская группа Little Big намерена участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение 2021.