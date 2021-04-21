Лилия Ребрик позировала в спортивном луке с боксерскими перчатками. Фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками дерзким фото, на котором она запечатлена в черном спортивном костюме и красных боксерских перчатках.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Ребрик позировала в кофте с принтом пистолета и объемных штанах. Свой образ она дополнила легкой весенней курткой в тон спортивного комплекта, коричневыми ботинками и стильными солнцезащитными очками (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Лилию комплиментами, отметив, что она очень стильная.

Коротко о знаменитости:

Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая. С 2001 года работает в Киевском академическом Молодом театре, а с 2017 – ведущая утренней программы "Утро с Украиной" на телеканале Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик изменилась за 10 лет. Фанаты в комментариях отметили, что годы делают ее только лучше.