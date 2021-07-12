Леся Никитюк засветила фигуру в купальнике со змеиным принтом. Фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала свои формы в бикини. Знаменитость позировала в раздельном купальнике со змеиным принтом.
Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.
Никитюк появилась на публике в стильном купальнике со змеиным принтом и завязками, а также соломенной шляпе. Телеведущая сидела на лежаке и наслаждалась отдыхом.
"Кто намажет спинку? Ладно, я сама", – в шуточной форме подписала снимок Никитюк.
Пользователям сети очень понравился пляжный лук ведущей. Многие оставили под публикацией приятные комментарии.
"Красавица", "Богиня", "Бомба", "Ой, хороша!" – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.
В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"
Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала пикантный образ. Она появилась в белой рубашке, стоя в речке.