Леся Никитюк удивила фанатов фигурой в купальнике за 500 грн. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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13,6 т.
Леся Никитюк удивила фанатов фигурой в купальнике за 500 грн. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила подтянутую фигуру в купальнике от бренда H&M стоимостью 500 гривен. Свой образ она дополнила белой рубашкой в стиле оверсайз.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

Так, Никитюк позировала на камеру в черном цельном купальнике от фирмы H&M, белой легкой рубашке и темных тапочках. Свой аутфит ведущая завершила аксессуарами в виде ожерелья и сережек.

Никитюк показала фигуру в купальнике
Видео дня
Никитюк показала стильный купальник
Купальник стоимостю 500 грн

Пользователям сети очень понравился лук знаменитости, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Шикарная фигура", "Всегда шикарная, любим вас", "Леся Ивановна, ну просто богиня", "Ах, какие ножки", "Самая обаятельная", – пишут люди.

Пользователям сети очень понравился лук знаменитости
В сети оценили фигуру ведущей
Ведущую засыпали комплиментами
Под постом появилось множество комплиментов

Коротко о знаменитости:

  • Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

  • В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

  • Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою фигуру, позируя в откровенном купальнике. Так, она появилась в бикини темно-зеленого цвета.

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