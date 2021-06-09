Леся Никитюк удивила фанатов фигурой в купальнике за 500 грн. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила подтянутую фигуру в купальнике от бренда H&M стоимостью 500 гривен. Свой образ она дополнила белой рубашкой в стиле оверсайз.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

Так, Никитюк позировала на камеру в черном цельном купальнике от фирмы H&M, белой легкой рубашке и темных тапочках. Свой аутфит ведущая завершила аксессуарами в виде ожерелья и сережек.

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Пользователям сети очень понравился лук знаменитости, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Шикарная фигура", "Всегда шикарная, любим вас", "Леся Ивановна, ну просто богиня", "Ах, какие ножки", "Самая обаятельная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою фигуру, позируя в откровенном купальнике. Так, она появилась в бикини темно-зеленого цвета.

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