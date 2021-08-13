Леся Никитюк снялась на яхте в пикантном купальнике. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками из отпуска, на которых продемонстрировала свои формы в ярком купальнике розового цвета. Она позировала на яхте.

Фанаты оценили кадры и засыпали знаменитость комплиментами. Соответствующие фото Никитюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Ведущая позировала на яхте в розовом раздельном бикини на завязках от Secret Shop, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Также Никитюк распустила длинные волосы и на ее лице не было ни грамма косметики.

Свой пляжный образ знаменитость дополнила аксессуаром в виде браслета на руке.

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Пользователи сети остались в восторге от новых пикантных фото Никитюк. Многие написали приятные комментарии под публикацией.

"Шикарная фигура", "Супер", "Как всегда прекрасна", "Красотка", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала свои формы в бикини. Знаменитость позировала в раздельном купальнике со змеиным принтом.