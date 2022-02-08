Леся Никитюк похвасталась фигурой в золотом купальнике. Фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новыми пикантными снимками с отдыха в Таиланде, на острове Пхукет. Знаменитость позировала в золотом купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

Соответствующее фото она разметила на личной странице в Instagram. "Боже, что это блестит на Пхукете? А это я! Я ­– золото", – шуточно подписала снимок Никитюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах видно, что Леся Никитюк позирует на фоне пальм и гостиницы в купальнике золотого цвета с глубоким вырезом от Bikki Swimwear. К слову, его стоимость 215 долларов (чуть больше 6 тысяч гривен).

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Свои волосы она оставила распущенными, а образ дополнила нюдовым макияжем и аксессуаром в виде браслета.

Благодаря купальнику и позам, в которых фотографировалась 34-летняя телеведущая, можно рассмотреть ее стройную фигуру, длинные ноги и пышные формы.

Поклонники принялись писать комплименты знаменитости.

"Ну какая же ты красотка", "Самые красивые ноги Украины", "Наше Хмельницкое золото, самой высокой пробы", "Красотка", "Что за модель такая, просто пушка", "Обожаю тебя", "Огненная", "Леся вы супер", "Вау", "Прекрасное золото", "Богиня", "Огонь", "Очень сексуальная", "Идеальная", "Звезда", "Сногсшибательная", "Роскошная дива", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая, блогерша. Родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. В 2012 году Никитюк стала ведущей телепередачи о путешествиях "Орел и решка". С 26 августа 2018 года Никитюк участвовала в пятом сезоне "Танцев со звездами" на 1+1 в паре с танцовщиком Максимом Ежовым. В финале 25 ноября они заняли второе место. Не замужем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леся Никитюк опубликовала "горячее" архивное фото, на котором она позирует в крошечном бикини.