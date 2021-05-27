Леди Гага засветила ягодицы в откровенном бикини. Фото

Американская певица и актриса Леди Гага поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала пышные формы в бикини. Знаменитость лежала на полу, а на фоне виднелся океан.

Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Пользователи сети оценили кадры и засыпали исполнительницу комплиментами.

Так, Гага появилась в раздельном купальнике ярко-синего цвета с белыми вставками. Звезда распустила волосы и повернулась спиной к камере, чтобы похвастаться длинными ногами и упругими ягодицами. Отметим, что на теле знаменитости виднелись татуировки, а также на фото возле певицы стоял бокал.

Поклонникам очень понравились откровенные снимки Гаги, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Королева!", "Горячая!", "Идеальная! Люблю тебя", "Безумная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леди Гага – американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица и актриса Леди Гага призналась, что была изнасилована в 19 лет музыкальным продюсером. По ее словам, обидчик "высадил ее беременной на углу" после нескольких месяцев жестокого обращения.