Леди Гага на высоких шпильках устроила фотосессию в ванной. Фото

Американская певица и актриса Леди Гага снялась в яркой фотосессии, представ в новом образе.

Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram. Знаменитость сидит в огромной ванной. На ней классические черные брюки, белоснежная блузка, сапоги на высокой шпильке. Свой образ исполнительница дополнила объемной укладкой, макияжем смоки-айс и нежно-розовым блеском на губах. На левой руке у нее дорогие часы с циферблатом золотого цвета (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Леди Гага начинала свою карьеру с выступлений в клубах, пока однажды она не встретилась с известным продюсером Винсентом Хербертом. В 2007 году он подписал будущую звезду на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records. Сначала артистка работала там штатным автором, но вскоре рэпер Эйкон заметил, что у нее неплохие вокальные данные. Он подписал с Гагой контракт на запись дебютного альбома.

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