Леди Гага на высоких шпильках устроила фотосессию в ванной. Фото
Американская певица и актриса Леди Гага снялась в яркой фотосессии, представ в новом образе.
Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram. Знаменитость сидит в огромной ванной. На ней классические черные брюки, белоснежная блузка, сапоги на высокой шпильке. Свой образ исполнительница дополнила объемной укладкой, макияжем смоки-айс и нежно-розовым блеском на губах. На левой руке у нее дорогие часы с циферблатом золотого цвета (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Леди Гага начинала свою карьеру с выступлений в клубах, пока однажды она не встретилась с известным продюсером Винсентом Хербертом. В 2007 году он подписал будущую звезду на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records. Сначала артистка работала там штатным автором, но вскоре рэпер Эйкон заметил, что у нее неплохие вокальные данные. Он подписал с Гагой контракт на запись дебютного альбома.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена. Она предпочла надеть длинное платье с пышной юбкой ярко-красного цвета. Кроме того, ее образ дополняла прическа в виде косы, в которую вплели черную ленту, а также эффектные красные губы.
Моника Беллуччи продемонстрировала красоту и молодость в новом образе. На ней темно-синие джинсы, белая футболка и классический пиджак в тонкую серую полоску. Звезда дополнила свой образ дорогими часами на левой руке, слегка взъерошенными волосами и выразительным макияжем.