Кухар в мини-бикини сексуально выгнулась на камеру. Фото

Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась с поклонниками редкими откровенными кадрами. Знаменитость похвасталась своей фигурой в сексуальном купальнике во время отдыха на Шри-Ланке.

На странице в Instagram Кухар опубликовала несколько снимков, на который сексуально позирует в бассейне. Артистка с мокрыми волосами предстала на камеру в мини-бикини. Знаменитость не только похвасталась точеной фигурой, но и своей женственностью.

Поклонники оценили откровенный кадр Кухар с отдыха и засыпали балерину лестными комплиментами.

"На вас посмотреть, это уже как в театр попасть, прожить те же эмоции, через мимику и повадки", "Красиво так", "Русалочка", – писали пользователи сети под фото.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Кухар – одна из лучших балерин Украины. Звездная пара украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – вместе прожили 12 лет. Пара долгое время пребывала в гражданском браке, официально они поженились в США в 2018 году, спустя 10 лет совместной жизни.

В сентябре 2019 они также устроили публичную церемонию в прямом эфире на шоу "Танці з зірками". Стоянов и Кухар воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочку Анастасию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядела украинская прима-балерина Екатерина Кухар в начале своей творческой карьеры и сейчас.