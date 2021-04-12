Кухар в мини-бикини сексуально выгнулась на камеру. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Папарацци
2 минуты
1,4 т.
Кухар в мини-бикини сексуально выгнулась на камеру. Фото

Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась с поклонниками редкими откровенными кадрами. Знаменитость похвасталась своей фигурой в сексуальном купальнике во время отдыха на Шри-Ланке.

На странице в Instagram Кухар опубликовала несколько снимков, на который сексуально позирует в бассейне. Артистка с мокрыми волосами предстала на камеру в мини-бикини. Знаменитость не только похвасталась точеной фигурой, но и своей женственностью.

Екатерина Кухар сексуально позировала в бассейне.
Екатерина Кухар показала откровенные снимки с отдыха.
Екатерина Кухар похвасталась фигурой в бикини.

Поклонники оценили откровенный кадр Кухар с отдыха и засыпали балерину лестными комплиментами.

"На вас посмотреть, это уже как в театр попасть, прожить те же эмоции, через мимику и повадки", "Красиво так", "Русалочка", – писали пользователи сети под фото.

Комментарии поклонников.
Комментарии под фото.

Коротко о знаменитости:

  • Екатерина Кухар – одна из лучших балерин Украины. Звездная пара украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – вместе прожили 12 лет. Пара долгое время пребывала в гражданском браке, официально они поженились в США в 2018 году, спустя 10 лет совместной жизни.

  • В сентябре 2019 они также устроили публичную церемонию в прямом эфире на шоу "Танці з зірками". Стоянов и Кухар воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочку Анастасию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядела украинская прима-балерина Екатерина Кухар в начале своей творческой карьеры и сейчас.

звезды в бикинилюдишоу-бизнесшоуЕкатерина Кухар