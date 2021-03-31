Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы сняли с молодыми актерами. Фото

Американская актриса Кристен Стюарт, которая в биографическом фильме "Спенсер" играет принцессу Диану, была сфотографирована папарацци с юными актерами. Известно, что мальчики приехали на съемочную площадку, потому что именно им предстоит воплотить на экране принцев Уильяма и Гарри.

Так, на опубликованном кадре можно заметить, как 30-летняя актриса выходит из машины вместе с двумя молодыми звездами. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На Кристен был темно синий удлиненный пиджак, светлые джинсы, бейсболка, а также кремовый джемпер.

Что известно о фильме "Спенсер"

Фильм расскажет об одном из самых драматических моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

К слову, что режиссером драмы "Спенсер" выступил Пабло Ларрейн, который и предложил Кристен Стюарт роль принцессы Дианы. Съемки картины проходят в Германии и Великобритании, а запуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти Дианы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился снимок Кристен Стюарт в легендарном образе принцессы Дианы. Знаменитость позировала на камеру в твидовом жакете в красно-зеленую клетку.