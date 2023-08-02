Криптоприложение Trustee Plus заняло первое место в украинском App Store в разделе 'Финансы'

По состоянию на 2 августа 2023 года криптогаманец Trustee Plus со встроенной платежной картой занял первое место в украиноязычной версии App Store в разделе "Финансы". При этом он опередил приложения двух крупнейших классических банков: ПриватБанка и Monobank.

Видео дня

Как сообщает крипто медиа Incrypted, вероятно, это связано с недавним запуском криптокартки Trustee Plus, которая встроена прямо в приложение.

Обычно выпуск такой карты стоит 10 евро, но с 1 по 5 августа услуга полностью бесплатна для пользователей. Карта в несколько кликов добавляется в Apple Pay или Google Pay.

Кроме этого приложение заняло первое место в ежедневном топе бесплатных приложений всего App Store по Украине.

"Мы побили свои рекорды по дневной активации и обращениям в службу поддержки. Вся команда работает без перерыва на еду и сон. По состоянию на данный момент мы пересекли отметку в 7000 выданных карточек", – заявил Вадим Груша, CEO Trustee.

Выходит, что со вчерашнего дня украинцы получили возможность оплачивать свои покупки криптовалютой, как обычной банковской картой. Неважно что это: горючее на заправке, изысканный ужин в ресторане, билеты в кино, донаты на ВСУ, или полную корзину вкусностей из ближайшего супермаркета – просто поднесите телефон к банковскому терминалу и за мгновение получите желаемое.