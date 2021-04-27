Кортни Кардашьян устроила фотосессию в ванной в откровенной пижаме

Известная американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян продемонстрировала свои формы, позируя в ванной комнате в соблазнительной одежде.

На странице в Instagram звезда опубликовала несколько снимков, на которых появилась в пижаме из атласной ткани (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Наряд состоял из обтягивающих мини-шортов и бюстгальтера, который был дополнен резинкой снизу для максимального комфорта.

Свой образ знаменитость подчеркнула естественным макияжем, распущенными волосами и уверенным взглядом. Она смотрела прямо на себя в зеркало, а в руках у нее в этот момент была чашка с напитком зеленого цвета внутри.

Также на фото можно заметить, что Кортни использовала умывальник вместо стула, поставив в него ноги и удобно сев на край.

Коротко о знаменитости:

Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

Ее карьера началась с того, что они с матерью открыли бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, которые назывались "Поцелуй" (Smooch). Затем знаменитость вместе с Ким и Хлои владела и управляла бутиками женской одежды D-A-S-H.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кортни Кардашьян продемонстрировала упругие формы в красивом купальнике. Знаменитость лежала на животе у бассейна, кокетливо глядя в кадр. Она примерила соблазнительный наряд, который выгодно подчеркнул фигуру.