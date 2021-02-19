Кортни Кардашьян позировала в откровенном белье перед зеркалом. Фото

Американская фотомодель, актриса, бизнесвумен Кортни Кардашьян показала себя в откровенном наряде, позируя в собственной гардеробной.

На своей странице в Instagram она опубликовала свежий снимок, на котором позирует в красном откровенном топе и такого же цвета трусах. Звезда сидит на полу, уверенно глядя в кадр и фотографируя себя при этом в зеркале. Длинные волосы заплетены в красивую косу, на лице естественный макияж. Позади Кортни лежит нижнее белье разных цветов, также можно увидеть огромную коллекцию ее обуви (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Карьера будущей фотомодели началась с того, что они с матерью открыли бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, которые назывались "Поцелуй" (Smooch). Затем знаменитость вместе с Ким и Хлои владела и управляла бутиками женской одежды D-A-S-H.

В 2005 году сестры Кортни и Ким снялись в собственном реалити-шоу "Кортни и Ким в Нью-Йорке", в котором показали свою повседневную жизнь, а также открытие бутиков.

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