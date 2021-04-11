Кортни Кардашьян показала себя в юности в сексуальном белье. Фото

Американская фотомодель, актриса и бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором предстала 20-летней девушкой.

На странице в Instagram Кардашьян опубликовала соответствующее фото, на котором позировала в сексуальном белье. Звезда предстала в кружевном черном бюстгальтере. На первом кадре знаменитость сделала смешную гримасу, а на втором сексуально позировала в камеру. Свой образ 20-летняя Кортни дополнила модной прической 90-х годов – высоким хвостом.

"Только флюиды 90-х! (1999, если быть точным)", – подписала архивные фото модель.

Пользователи сети оценили сделанное в юности фото Кардашьян. Поклонники отметили, что Кортни уже тогда была настоящей королевой.

"Ты выглядишь очень мило", "Детка", "Очень красивая", "Идеальная", – писали в фотоблоге поклонники.

Коротко о знаменитости:

Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloе Take Miami". Она родилась в Лос-Анджелесе, выросла в Беверли-Хиллз, Калифорния. Кортни является старшей дочерью в семье известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. У знаменитости также есть две сестры, Хлои и Ким, и брат Роб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кортни Кардашьян в купальнике устроила фотосессию на снегу. Звезда не побоялась холода и решила продемонстрировать свои формы несмотря ни на что.