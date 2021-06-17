Королева Летиция вышла в свет дважды в одном и том же наряде за 3200 грн. Фото

Королева Испании Летиция появилась на официальном мероприятии в платье Massimo Dutti за 85 фунтов стерлингов (3220 грн). Известно также, что она выходила в свет в этом же наряде в прошлом году, когда ездила в Астурию со своим супругом.

Папарацци сфотографировали 48-летнюю знаменитость вместе с мужем королем Филиппом VI в Мадриде во время встречи супружеской пары с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и его женой Ким Чжон Сук. Политики посетили Испанскую национальную организацию слепых (ONCE), которая была основана в 1938 году адвокатом Рамоном Суньером. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Королева вновь примеряла платье испанского бренда Massimo Dutti, декорированное черно-белым принтом. На этот раз она дополнила свой образ лодочками бежевого цвета, маленьким клатчем и аккуратными аксессуарами. Кроме того, она собрала волосы в тугой пучок.

Первая леди Ким Чон Сук была в элегантном зеленом платье с поясом, а завершала аутфит обувь на среднем каблуке.

И королева, и первая леди надели белые защитные маски из-за карантинных ограничений в Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева Летиция появилась на публике в дешевом платье из масс-маркета. Супруга короля Филиппа VI посетила дворец Паласио-де-Виана в Мадриде в Международный день кооперативов, основанный Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Ее сфотографировали в твидовом платье бренда Zara темно-синего цвета, стоимость которого составляет 70 фунтов стерлингов.