Комик Сергей Середа назвал геев среди звезд российского ТВ: Масляков тоже не святой человек

Комедийный актер, телеведущий и шоумен Сергей Середа перечислил российских знаменитостей, которые пропагандируют традиционные семейные ценности, однако на самом деле их не разделяют. А женятся и заводят детей, чтобы не потерять эфиры и поклонников.

Об этом Сергей Середа рассказал в интервью популярному блоггеру Славе Демину для его ютуб-канала. Во время общения ведущий поинтересовался, в курсе ли Середа, который наверняка лично знаком с главой КВН Александром Масляковым, потому что в свое время выступал в Высшей лиге телеигры, что тот – гей. Актер ответил, что "все об этом знают" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Многие говорят, что Масляков относится к ЛГБТ-сообществу. Слышал ли ты об этом?" – спросил Демин у Сергея. "Видел ли я, что он кого-то за ягодицы лапал? Нет, не видел, но все слышали эти сплетни. Все это знают. Но, честно, мне слабо в это верится. То, что там Киркоров, Малахов, Галкин, Басков – это все понятно", – ответил шоумен.

"Эрнст", – подсказал телеведущий. "Скорее всего, и Эрнст, – согласился Середа. – А Масляков? Возможно. Он не является для меня святым человеком, чтобы я сказал: "Нет, дядя Саша не мог трогать п... чужого человека! Он может даже в рот себе класть ее!"

Подобные слухи вокруг персоны Маслякова – давно предмет обсуждения не только в кулуарах шоу-бизнеса, но и в СМИ. Несколько лет назад в Сети появился скандальный список скрытых геев российского шоу-бизнеса. Среди фигурирующих в том перечне есть и Масляков, на публику – образцовый муж, отец и дедушка. Тем временем недавно одно из изданий задалось вопросом, почему Масляков более 15 лет держит в жюри телеведущего Юлия Гусмана. По мнению журналистов, главу КВН Маслякова с его коллегой по цеху в свое время связывали романтические отношения. Поговаривают, что завязались они еще тогда, когда команда Гусмана "Ребята из Баку" впервые стала чемпионом самого популярного телепроекта того времени.

Надо сказать, что Александр Масляков, долгие десятилетия являвшийся главным человеком в некогда очень популярной телеигре "Клуб веселых и сообразительных", как и большинство российских журналистов (читай: пропагандистов), поддерживает кровавую политику агрессора Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер Алексей Панин выдал двух геев в российском шоубизе в отместку за поддержку войны.

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