Коллега Заворотнюк сообщил об ухудшении ее здоровья: очень полная и без волос

Коллега российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой в октябре 2018 года диагностировали рак мозга, заявил, что ее состояние здоровья ухудшилось. По его словам, после ремиссии актриса почувствовала себя хуже и практически не выходит из дома.

Об этом коллега Заворотнюк рассказал изданию "КП" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Мужчина добавил, что недавно Анастасии стало плохо прямо во время плавания в бассейне.

"Настя сейчас неузнаваема – она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек... Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше", – рассказал мужчина.

"Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии", – добавил он.

Напомним, что болезнь у Заворотнюк обнаружили после того, как она родила дочь Милу в 2018 году. Врачи предполагают, что причиной возникновения заболевания могла стать процедура ЭКО, которую актриса, по слухам, сделала, чтобы на свет появилась их с Петром Чернышевым дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком Анастасии Заворотнюк. Она вспомнила, что одна из первых узнала о болезни своей коллеги, ведь они ранее близко дружили.