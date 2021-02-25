Ким Кардашьян в шикарном платье впервые вышла в свет после новости о разводе. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян была замечена папарацци на одной из ночных вечеринок в Беверли-Хиллз.

На прошлой неделе она заявила, что расстается с мужем Канье Уэстом спустя семь лет официального брака. Знаменитость впервые вышла в свет после этой новости: она отправилась на мероприятие вместе со своей сестрой Кортни, ее лучшим другом Энтони и бывшей помощницей Стефани Шеперд. Об этом пишет Dailymail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Для особого случая Ким выбрала длинное обтягивающее платье салатового цвета, в тон к нему подобрала красивые босоножки на высоком каблуке. Также она дополнила образ несколькими украшениями на шее, выразительным макияжем глаз и объемной укладкой.

Отметим, что с бывшим супругом фотомодель хочет разделить опеку над четырьмя детьми 50 на 50. В октябре прошлого года ее состояние составляло около 780 миллионов долларов, тогда как финансовое положение Канье Уэста достигало 1,3 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян в тесном мини-бикини засветила пышные формы. На опубликованном кадре она позирует в откровенном наряде цвета нюд. Живот красотка втянула, а рукой оперлась сзади на бетонное ограждение.