Ким Кардашьян в микробикини показала свою 'самую лучшую форму в жизни'

Всемирно известная светская львица, актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян предстала перед поклонниками в откровенном образе. 41-летняя знаменитость позировала перед камерой в крохотных стрингах и бюстгальтере.

Снимки в соблазнительных минибикини звезда опубликовала в своих Instagram-stories. Комплект белья является новой дизайнерской разработкой от бренда Кардашьян SKIMS ко Дню Святого Валентина.

Черный бюстгальтер на тонких бретельках едва прикрывал пышную грудь американской актрисы. Другие интимные места скрывали чрезмерно маленькие стринги, которые, по мнению поклонников, отлично справились с задачей.

Видео дня

Можно быть уверенными, что Ким много работает в спортзале и придерживается строгой диеты, поскольку ее формы выглядят безупречно. Подтянутые бедра и стальной пресс 41-летней матери четверых детей восхитили интернет-пользователей.

Как сообщает издание DailyStar, личный тренер звезды Мелисса Алькантара рассказывала: "У нее сумасшедший график, и у меня тоже сумасшедший, поэтому мы тренируемся очень рано – в 6 утра. 85% наших занятий – это силовые тренировки, а остальные 15 – кардиотренировки".

Сама же Кардашьян признавалась, что считает свои формы на данный момент "лучшими в ее жизни", поэтому очень гордится и дорожит результатами.

На прошлой неделе стало известно, что линия корректирующего белья Кардашьян, которая теперь расширилась до одежды для отдыха и сна, получила инвестиции в размере 240 миллионов долларов, после чего стала оцениваться в $3,2 миллиарда.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Родом из Калифорнии (США). Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году стало известно, что пара подала на развод.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что рэпер Канье Уэст отдал своей экс-супруге Ким Кардашьян вторую часть порно, в котором она принимала участие. По его словам, бывшая жена заплакала.