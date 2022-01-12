Ким Кардашьян в боди с глубоким декольте вызвала фурор в сети

Популярная американская телезвезда и модель Ким Кардашьян порадовала поклонников новыми откровенными снимками. Знаменитость позировала в боди с глубоким декольте, благодаря чему вызвала фурор в комментариях.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. В описании под фотографиями звезда оставила смайлик в виде черного сердца (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных фото показано, как Ким позирует в черном боди с откровенными вырезами и глубоким декольте. Благодаря такой вещи, отлично подчеркивается пышные формы телезвезды.

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Также она предстала в черных широких джинсах, которые стянула вниз и засветила свои бедра. Образ Ким дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза, а волосы оставила распущенными.

Отметим, что фотографии набрали 3,5 млн лайков и более 20 тысяч комментариев. Поклонники остались в восторге от кадров и засыпали звезду комплиментами.

"Ты горячая", "Красивая", "Выглядишь отлично", "Сочные кадры", "Прекрасная", "Это слишком мило", "Огонь", "Вау", "Оглушительная", "Икона", "Ты очень красивая, а твои глаза и улыбка – великолепны", "Красивая и умная", "Сексуальная", "Красивая", – пишут люди.

Добавим, что недавно Ким Кардашьян позировала в новой фотосессии, в которой покрасовалась в кожаном костюме шоколадного цвета своего бренда SKIMS.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян (Кимберли Ноэль Кардашьян-Уэст) – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Родом из Калифорнии (США). Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году стало известно, что пара подала на развод.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на Ким Кардашьян подали в суд, обвиняя ее в раскрутке мошеннического проекта, из-за которого вкладчики лишились денег.