Ким Кардашьян удалила фото в бикини после обвинений в фотошопе

Американская модель Ким Кардашьян удалила фотографию в бикини с отдыха из-за подозрений в увлечении фотошопом. Подписчики разглядели неправильные пропорции ног знаменитости и высмеяли ее в комментариях.

Кадрамы из отпуска у моря звезда реалити поделилась на своей странице в Instagram. Позже из-за критики она удалила пост и загрузила его во второй раз, однако уже без неудачного снимка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Кардашьян обвинили в том, что она пыталась сделать свои ноги стройнее, сузив их возле колен. В результате неудачной работы с фоторедакторами, форма ног получилась непропорциональной.

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Внимательные подписчики заметили странную неровность на сгибе и начали активно обсуждать ее в комментариях. "Ее нога", "Я бы не заметила, если бы ты не сказала", "Ким, что с твоей ногой", – написали они.

На кадрах модель позировала в черном бикини из собственной коллекции, демонстрируя пышные ягодицы, в воде и на пляже. Сверху на ней был облегающий кроп-топ с длинными рукавами и перчатками на руках.

Интересно, что почти всех на фотографиях, которые звезда оставила в профиле, ее ноги обрезаны, а отфотошопленной области возле колена больше не видно.

Коротко о звезде:

Ким Кардашьян – американская телевизионная звезда, модель, актриса, участницы реалити-шоу, предпринимательница. Родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ученые назвали фигуру Ким Кардашьян "вредной". По словам экспертов, женщины менее самокритичны, сравнивая себя с худощавой Кейт Мосс, чем с пышногрудыми моделями.