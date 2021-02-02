Ким Кардашьян показала стройную фигуру в бикини и кроссовках. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками серией пикантных фото, на которых продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующие снимки 40-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в коричневом бикини, сидя на каменном заборе. Свой образ Кардашьян дополнила кроссовками и аксессуарами – солнцезащитными очками и банданой.

"Просто отдыхаю", – написала она.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантных фото звезды. Они оставили под публикацией Кардашьян сотни приятных комментариев.

"Красивая", "Какое тело", "Королева", "Воу, горячая", "Нереальная", – написали люди.

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона проекта "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян". Жена рэпера и музыкального продюсера Канье Уэста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян вернула в моду популярную в 1990-х годах прическу.