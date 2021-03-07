Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами в бикини. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян похвасталась перед своими поклонниками пышными формами. Знаменитость показала фото в сексуальном бикини.

Соответствующие снимки 40-летняя Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на первом фото звезда позировала в откровенном бикини бронзового оттенка на пляже, продемонстрировав свои пышные формы. А на втором снимке знаменитость чувственно обнимала свою старшую дочь 7-летнюю Норт, дурачась на камеру.

Пользователи сети остались в восторге от снимка в купальнике Кардашьян. В комментариях они отметили, что фигура звезды в отличной форме.

"Нельзя оторваться, какая прелесть", "Ты выглядишь великолепно", "Королева", – писали поклонники под снимками Кардашьян.

Стоит отметить, что Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель. Она также была участницей американского реалити-шоу "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашян полностью оголилась на камеру. Звезда позировала перед камерой, прикрыв рукой пышную грудь.