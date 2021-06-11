Ким Кардашьян назвала истинную причину разрыва с Канье Уэстом

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян заявила, что чувствовала себя одинокой, несмотря на то, что была в браке с рэпером Канье Уэтом. Это стало для нее весомым поводом, чтобы разорвать отношения.

Издание Mirror пишет, что после развода звезда обратилась за помощью к психотерапевту. Она хочет понять, кем является на самом деле и в каком направлении ей необходимо дальше продолжить свой жизненный путь (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я никогда не думала, что я одинока... Я всегда думала, что это нормально, что со мной могут быть только дети, а мой муж переезжает из штата в штат. Я просто поддерживала его в этом, и меня это устраивало. В свои 40 лет я поняла: "Нет, мне не нужен муж, который живет далеко от меня". И я подумала: "Боже мой, а вот тогда-то мы с ним лучше ладим". Потом мне стало грустно, а я не этого хочу", – объяснила знаменитость.

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Напомним, что с бывшим супругом фотомодель хочет разделить опеку над четырьмя детьми 50/50. В октябре прошлого года ее состояние составляло около 780 миллионов долларов, тогда как финансовое положение Канье Уэста достигало 1,3 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным журналистом. Звезда и репортер CNN Ван Джонс спровоцировали волну слухов о возможных отношениях, поскольку в последнее время они тесно общаются. Поклонники фотомодели уверены в достоверности этой информации.