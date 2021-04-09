Кэтрин Зета-Джонс 30 лет назад и сейчас: актриса объяснила секрет своей стройности

Популярная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс заявила, что вынуждена наотрез отказаться от сладостей и десертов, чтобы не навредить своей фигуре. Такая строгая диета помогает ей выглядеть как 30 лет тому назад.

51-летняя знаменитость призналась, что сейчас рацион ее питания состоит исключительно из здоровых и полезных продуктов. Однако в старости она наверстает упущенное и будет баловать себя чем-то вкусненьким, пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я ем здоровую еду только потому, что хочу сохранить хорошую фигуру. Но, если честно, я мечтаю о множестве десертов. Это моя цель в старости", – объяснила она свою позицию.

Коротко о знаменитости:

Кэтрин Зета-Джонс – британская актриса. Лауреат премий "Оскар", BAFTA и двух Премий Гильдии киноактеров США.

В 1987 году звезда дебютировала в Лондоне в мюзикле "42-я улица". Через год ей предложили роль Шахерезады в фильме Филиппа Де Брока "1001 ночь". В 1991 году актриса снялась в телевизионном сериале "Милые бутоны мая", который сделал ее очень известной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос сорвалась с кето-диеты и призналась, сколько набрала в весе. По словам знаменитости, на ней строгие ограничения не работают и за неделю 33-летней артистке удалось сбросить 1,5 кг, а за следующие четыре дня она набрала 2,5 кг.