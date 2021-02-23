Кэти Перри впервые после родов засветила фигуру в купальнике. Фото

Американская певица, композитор, автор песен и актриса Кэти Перри была замечена папарацци на гавайском пляже.

Так, со своим супругом Ордандо Блумом она наслаждалась отдыхом во время зимних каникул. На знаменитости ярко-фиолетовый сплошной купальник, волосы зачесаны назад и собраны в тугой хвост. Кроме этого, на ней объемные золотые серьги, на лице совсем нет макияжа. Об этом пишет Dailymail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На первом снимке Кэти Перри идет по пляжу со смартфоном в руках. Затем ее сфотографировали, когда она уже сидела на полотенце. 44-летний Орландо подошел к певице, чтобы отдать свою бейсболку.

Отметим, что Перри и Блум стали родителями 27 августа прошлого года. У пары родилась девочка, которую назвали Дейзи Дав Блум. У артистки это первый ребенок, а у ее избранника уже есть 9-летний сын Флинн от брака с австралийской моделью Мирандой Керр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 40-летнюю Агилеру в откровенном купальнике сняли возле бассейна. На фотографиях она позирует в сдельном черном купальнике, который выгодно подчеркивает грудь, и широких солнцезащитных очках.