Кэти Перри снялась без бюстгальтера и засветила грудь

37-летняя американская певица Кэти Перри порадовала подписчиков серией откровенных фото, на одном из которых позировала без бюстгальтера. Звезда засветила пышную грудь, позируя к камере спиной у стены.

Эротическими кадрами она поделилась в своем Instagram и собрала более 3 млн. лайков. Пост знаменитость лаконично подписала: "Пусть горит, крошка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На первом и самом горячем снимке исполнительница позирует на фоне бежевой стены, развернутая к камере спиной. Кэти выставила ягодицы, обтянутые стильными джинсами, однако сверху была топлесс.

Видео дня

На другом кадре горячая брюнетка уже показала грудь, обтянутую розовым корсетом в винтажном стиле. В откровенном образе певица выступила на одном из вечерних шоу в Лас-Вегасе.

Также звезда продемонстрировала и второй не менее сексуальный наряд. Он состоял из серебряного сетчатого топа, выставившего на показ пикантные части тела артистки.

Звездные друзья и коллеги Кэти отреагировали на пост десятками комплиментов, однако подписчиков больше всего рассмешили слова избранника певицы – Орландо Блума.

"Крошка, можешь взять фундучного молока, потому что у нас заканчивается", – написал он обыденную фразу под откровенными фото возлюбленной.

Шутливая и немного неуместная фраза актера понравилась поклонникам пары, которые начали активно ее комментировать. "Разбалованный мужчина", "У меня есть немного медвежьего молока, хочешь?", "До слез", – написали они.

Коротко о звезде:

Кэти Перри – американская певица и композитор. Родилась у Санта Барбари в семье двух пасторов. Кэти озвучивает фильмы, занимается разработкой игр и созданием собственной линейки духов. В 2016 году начала встречаться с актером Орландо Блумом, а в 2020 году родила от него девочку Дейзи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кэти удивила слушателей на концерте необычным образом из пивных жестянок. Певица буквально налила себе напиток с платья.