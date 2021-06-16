Кейт Миддлтон в купальнике: самые модные модели. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появляется на мероприятиях в изысканных и эффектных нарядах, поэтому увидеть ее в купальнике не так-то просто. Однако еще в 2006 году папарацци удалось запечатлеть Кэтрин во время отдыха на Ибице.

Принц Уильям вместе со своей возлюбленной и друзьями отдыхали все вместе. И уже в то время герцогиня могла похвастаться беспроигрышным вариантом бикини – наряд белоснежного цвета, который остается в тренде на протяжении многих сезонов. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядела супруга Уильяма больше десяти лет тому назад в купальнике (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Герцогиня Кембриджская наслаждалась отдыхом в ярком купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Однако эти фотографии попали в СМИ только после королевской свадьбы, что вскоре стало причиной скандала.

По просьбе королевского дворца газета The Mail on Sunday извинилась перед монархами за то, что вторглась в личную жизнь.

Напомним, что Кейт Миддлтон с юного возраста ведет активный образ жизни. Несмотря на большую семью, она всегда находит время для любимых занятий – бега и тенниса. А незадолго до свадьбы Кейт начала питаться по плану диеты Дюкана. В прессе есть предположения, что герцогиня придерживается до сих пор этого режима.

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