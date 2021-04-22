Кейт Миддлтон и принц Уильям в брендовых нарядах впервые вышли в свет после похорон. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям впервые после похорон герцога Эдинбургского появились на публичном мероприятии. Они посетили 282-ю эскадрилью Ист-Хэма, авиационный учебный корпус в Восточном Лондоне.

Это место было очень символичным и особенным для принца Филиппа. Он на протяжении 63 лет работал главнокомандующим авиационной подготовки, а в 2015 году герцог передал военный патронат герцогине Кембриджской, которая стала почетным комендантом авиации. Соответствующие фотографии, которые были сделаны во время визита, опубликованы на официальной странице королевской династии в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Для особого случая Миддлтон выбрала черное пальто от Dolce&Gabbana, потому что монархи еще находятся в трауре. Свой образ она дополнила туфлями на каблуке от Tod's, маленькой сумочкой от Mulberry и серьгами с жемчугом и бриллиантами, которые ей одолжила британская королева Елизавета II.

Принц Уильям был одет в классический костюм темно-синего цвета, белую рубашку и черный галстук. Подчеркнули сдержанный стиль коричневые туфли на шнурках.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кейт Миддлтон появилась на церемонии прощания с принцем Филиппом в траурном наряде, который она дополнила жемчужным ожерельем королевы Елизаветы II. Его ранее носила и принцесса Диана.