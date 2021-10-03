Катя Осадчая удивила сеть архивным фото с беременным животом

Украинская телеведущая Катя Осадчая во время третьей беременности снялась в откровенной фотосессии. Она позировала в полуобнаженном виде.

Фанатам очень понравилась съемка знаменитости и они засыпали ее комплиментами. Соответствующее фото опубликовала фотограф Соня Плакидюк на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Осадчая позировала на камеру в белоснежном наряде из перьев, который подчеркнул большой животик телезвезды. Также она нанесла легкий макияж с акцентом на глаза и распустила волосы, сделав аккуратную укладку.

Видео дня

Кроме того, свой нежный образ телеведущая дополнила аксессуарами в виде сережек.

Пользователи сети остались в восторге от фото Осадчей. Многие написали приятные комментарии под публикацией.

"Это очень красиво", "Красивая", "Красота невероятная", "Обалденная", "Вау! Прекрасная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Катя Осадчая поделилась с поклонниками архивными снимками, на которых показала своего старшего сына Илью. Таким образом знаменитость поздравила парня с 19-летием.