Кароль засветила стройные ноги в платье с экстремальным разрезом. Фото

Украинская певица Тина Кароль появилась в восьмом эфире шоу "Танці з зірками" в красном платье с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Соответствующие снимки 35-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что наряд от французского бренда Alexandre Vauthier Кароль дополнила красными атласными туфлями на высоком каблуке (фото смотрите ниже).

Поклонники в комментариях под публикацией в очередной раз восхитились стилем и красотой знаменитости.

"Это очень страстно. Женщина пожар, несите воду, слишком горячо", "Красотка невероятная", "Богиня", "Какие ножки", "Огонь", "Наряды, как всегда, невероятные", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, призналась, что готова к новым отношениям. Она также рассказала, как мужчина может завоевать ее сердце.