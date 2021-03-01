Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде. Фото

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль предстала перед поклонниками в откровенном образе. Звезда позировала перед камерой в сексуальном платье с глубоким декольте.

Соответствующие кадры были опубликованы на фан-странице в Instagram Тины Кароль. На снимке знаменитость позирует в длинном переливающемся платье с объемными рукавами и поясом на талии. Ярким акцентом в образе стало глубокое декольте, благодаря которому звезда сверкнула пышной грудью.

В таком откровенном наряде Кароль появилась на "Женском квартале". Певица выступила со своей новой песней "Скандал".

Поклонники в комментариях остались в восторге от откровенного образа Кароль. Они писали, что новый наряд очень идет исполнительнице.

"Самая красивая, настоящая королева", "Не устаю восхищаться красотой Тины", "Платье мега крутое", – писали фанаты в комментариях.

Напомним, Тина Кароль – украинская певица, актриса, тренер музыкального шоу "Голос країни". По версии популярной премии YUNA она стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов. В 2006 представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль снялась в жаркой африканской фотосессии. Артистка появилась в полупрозрачном синем платье.