Кароль снялась без белья в шелковом платье. Фото
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором появилась в шелковом наряде без бюстгальтера. Так, артистка в очередной раз снялась в новой фотосессии.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.
Так, Кароль позировала на камеру в длинном платье из шелка на тонких бретельках коричневого цвета. На снимке видно, что певица была без белья. Свой аутфит исполнительница дополнила легким дневным макияжем с акцентом на глаза, а волосы она решили аккуратно собрать и несколько прядей выпустить наперед.
Пользователям сети очень понравилось новое фото Кароль и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.
"Какая же вы красивая", "Невероятная", "Женственность и нежность. Очень красиво", "Такая уютная", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
у Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.
Также Тина появилась в черном открытом платье и похвасталась длинными ногами. Звезда предстала перед зрителями в откровенном наряде на шоу "Липсинк батл".
Кароль сверкнула длинными ногами в белоснежном наряде. Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.