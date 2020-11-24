Кароль позировала в откровенном платье с вырезами: фигура певицы вызвала восторг

Украинская певица Тина Кароль опубликовала фото, на которых позировала в сексуальном черном платье. Пикантный наряд с вырезами по бокам и открытой спиной выгодно подчеркнул фигуру звезды.

Так, снимками 35-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. Отметим, что свой образ Кароль дополнила длинными кожаными перчатками. Певица также продемонстрировала оригинальную прическу, украшенную цепочками со сверкающими камнями.

Поклонники в комментариях под публикацией в очередной раз восхитились стилем и красотой знаменитости.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица и ведущая шоу "Танці з зірками" Тина Кароль в тринадцатом эфире программы впервые станцевала на паркете. Артистка вместе с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком исполнила горячую румбу под композицию Lady in red Криса де Бурга.