Кароль показала роскошную фигуру в откровенном наряде. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 35-летняя знаменитость позировала в светло-голубых колготах и полупрозрачном топе того же цвета, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ Кароль дополнила кудрявыми волосами и легким макияжем. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Кароль. Они засыпали певицу восторженными комплиментами.

"Шикарная", "Невероятная", "Сексуальная", "Богиня", "Что за сексуальна девочка? И кому такая досталась?", "Огонь", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль ответила поклонникам на предположение о ее беременности.