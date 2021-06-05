Кароль похвасталась пышными формами в пикантном платье с вырезами. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ – платье с откровенными вырезами. Таким образом артистка снялась в новой фотосессии.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.

Так, Кароль позировала на камеру в обтягивающем платье черного цвета, вырезы на талии которого подчеркнули ее фигуру. Свой образ певица дополнила украшениями – серебряным колье с подвеской-розой и серьгами, а из обуви она предпочла босоножки на шпильке.

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Кроме того, звезда распустила свои длинные волосы, аккуратно их уложила и сделала легкий дневной макияж.

Пользователям сети очень понравились новые фото Кароль и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Какая красивая", "Нереальная", "Богиня", "Ну что за кошка", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд с вырезами. Артистка позировала сидя на полу.