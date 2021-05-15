Кароль без макияжа засветила пышную грудь. Фото

Популярная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала откровенный образ в сексуальном наряде. Звезда засветилась в обтягивающей кофточке, в котором показала пышный бюст.

Так, соответствующий кадр опубликовала фан-страничка в Instagram Тины Кароль. На фото знаменитость предстала без макияжа с распущенными прямыми волосами.

Нотку пикантности образу придал сексуальный наряд певицы – в кадре она позировала в белой обтягивающей кофточке с глубоким декольте. По снимкам видно, что под футболкой у артистки не было бюстгальтера, поэтому на фото хорошо видно ее пышную грудь.

Пользователи сети оценили новый откровенный кадр Кароль в сексуальном наряде и отметили, что певица выглядит очень соблазнительно.

"Вот это ракурс, я понимаю", "Взгляд прям в душу", "Красотка", "Какие у вас красивые глаза", – писали поклонники под фото.

Напомним:

Кароль ранее заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену, девушка.

Певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

А не так давно Кароль презентовала клип на песню "Красиво", где появилась в откровенном оранжево-фиолетовом платье на запах с очень глубоким декольте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль предстала перед поклонниками в откровенном наряде, похваставшись бюстом.