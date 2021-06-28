Карди Би объявила о второй беременности оголенным фото

Известная американская певица Карди Би (Cardi B) в скором времени станет мамой во второй раз. Знаменитость объявила о своей беременности, показав сексуальную фотосессию.

Так, на своей странице в Instagram Карди Би опубликовала снимок, на котором она изображена с округлившимся животом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). На камеру знаменитость позировала абсолютно голой, при этом придерживая живот руками. Некоторые части тела артистка измазала белой краской.

"Номер два", – коротко подписала кадр звезда.

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Стоит отметить, что это будет второй ребенок у Карди Би от 29-летнего супруга, рэпера Offset, с которым она тайно поженилась в 2017 году. Пара также воспитывает 3-летнюю дочь Калчер. У рэпера еще есть трое детей от предыдущих отношений.

Коротко о знаменитости:

Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) – американская хип-хоп исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда.

Обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram. С 2015 по 2017 год была участницей реалити-шоу Love & Hip Hop.

Она трижды возглавляла чарт Billboard Hot 100. Певице удалось выиграть семь статуэток премии Billboard Music Awards, девять статуэток церемонии BET Hip Hop Awards, а также три от American Music Awards и MTV Video Music Awards, и установить два рекорда в Книге Гиннесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее откровенное выступление Карди Би на "Грэмми" назвали порнографическим. Так, американский политический обозреватель заявил , что подобное шоу "унижает американскую культуру и причиняет вред детям".