Кардашьян засветилась в 'голом' платье после слухов о беременности. Фото

Знаменитая бизнесвумен 42-летняя Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками снимками в прозрачном наряде, несмотря на слухи о том, что она беременна. Рядом с ней позировал ее возлюбленный барабанщик панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер.

Пара прилетела в Италию и посетила модный показ бренда Dolce&Gabbana на площади Сан-Марко. Соответствующие фото Кардашьян опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что для выхода на публику популярная модель выбрала откровенное прозрачное платье с глубоким декольте, а под низ она надела черное белье. Бойфренд знаменитости появился в темном костюме на голое тело и солнцезащитных очках.

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Пользователям сети понравился пикантный лук Кардашьян. Многие оставили приятные комментарии под постом.

"Великолепная", "Горячо", "Тебе очень идут короткие волосы", "Боже, рядом с ним ты выглядишь еще прекрасней", – пишут люди.

К слову, ранее Кортни Кардашьян заподозрили в четвертой беременности. На данный момент звезда никак не прокомментировала эти слухи и продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями.

Коротко о знаменитости:

Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

Ее карьера началась с того, что они с матерью открыли бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, которые назывались "Поцелуй" (Smooch). Затем знаменитость вместе с Ким и Хлои владела и управляла бутиками женской одежды D-A-S-H.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети разместили архивные фото, на которых продемонстрировали, как известная американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян выглядела в 1995 году. Тогда у звезды были блондинистые волосы.