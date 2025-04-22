Канье Уэст шокировал откровением об интимной связи с двоюродным братом, которого пожизненно посадили за убийство

Скандальный американский рэпер Канье Уэст раскрыл шокирующую историю об интимной связи со своим двоюродным братом, пожизненно заключенным за убийство беременной женщины. Исполнитель рассказал, что будучи 14-летним юношей имел оральный секс с родственником, которому на тот момент было всего 6.

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Своими откровениями артист поделился на личной странице в соцсети X. Он признался, что чувствует себя немного виноватым перед братом из-за того, что между ними произошло.

"Эта песня COUSINS о моем двоюродном брате, который пожизненно сидит в тюрьме за убийство беременной женщины, которое совершил через несколько лет после того, как я сказал ему, что мы больше не будем "смотреть вместе грязные журналы". Возможно, в своем эгоцентрическом беспорядке я чувствовал себя виноватым в том, что показал ему те грязные журналы, когда ему было 6 лет, а затем мы повторили то, что увидели. У моего папы были журналы Playboy, но журналы, которые я нашел в мамином шкафу, были другими. Меня зовут Канье, и я сосал член своему двоюродному брату в 14 лет", – написал репер.

Стоит отметить, что это далеко не первое провокационное сообщение Канье Уэст в соцсетях. Ранее он обнародовал множество антисемитских постов, где откровенно расхвалил деятельность Адольфа Гитлера. Кроме того, исполнитель вспомнил своего не менее скандального коллегу по сцене P. Diddy, арестованного из-за подозрения в секс-торговле и рэкете. Он призвал президента США Дональда Трампа освободить Шона Комбса, ведь он якобы никогда не делал ничего плохого. Позже Уэст обнародовал пост, где заявил, что намерен выпустить серию футболок со свастикой стоимостью $14.88. Такой принт на одежде рэпер назвал "лучшим творческим перформансом сейчас".

Не забыл исполнитель вспомнить и свою жену, австралийскую модель Бьянку Цензори. Он оправдал избранницу за появление на премии Грэмми 2025 в прозрачном мини-платье, отметив, что все просто завидуют ей. Впоследствии поток аморальных высказываний со стороны Канье Уэста прекратился. Артист поблагодарил миллиардера Илона Маска за возможность "свободно выразить свое мнение" в соцсети X и удалил свою страницу, которую впоследствии все же восстановил.

Кстати, оскандалиться Канье Уэст смог и из-за поддержки президента-диктатора Владимира Путина. Он откровенно заявлял о своей любви к лидеру Кремля и поддержал его кровавую политику. Более того, исполнитель даже назвал себя "молодым Путиным".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Канье Уэсту, который планировал концерт в Москве, угрожают запретить въезд в Россию.

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