Канделаки предстала в роковом образе с глубоким декольте. Видео
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер Тина Канделаки похвасталась своей внешностью на камеру.
Так, Канделаки решила лишний раз напомнить поклонникам свой возраст на страничке в Инстаграм. Она опубликовала видео, на котором позирует вблизи, при этом ее грудь прямо возле камеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, телеведущая предстала перед фолловерами в черном наряде, с лентами, бантиком под шеей и очень глубоким декольте.
Кроме того, российская знаменитость продемонстрировала свой макияж: черные стрелки и красные губы. Также Канделаки несколько раз дотронулась до своей прически – стильных и небрежных волн.
"Скажем "нет" ханжеству. Про возраст напоминать тоже не надо, пятница – она и в 45 пятница", – отметила загадочно Тина.
В комментариях пользователи сети оставили много комплиментов телеведущей.
OBOZREVATEL ранее сообщал:
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