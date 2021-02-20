Канделаки предстала в роковом образе с глубоким декольте. Видео

Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер Тина Канделаки похвасталась своей внешностью на камеру.

Так, Канделаки решила лишний раз напомнить поклонникам свой возраст на страничке в Инстаграм. Она опубликовала видео, на котором позирует вблизи, при этом ее грудь прямо возле камеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, телеведущая предстала перед фолловерами в черном наряде, с лентами, бантиком под шеей и очень глубоким декольте.

Кроме того, российская знаменитость продемонстрировала свой макияж: черные стрелки и красные губы. Также Канделаки несколько раз дотронулась до своей прически – стильных и небрежных волн.

"Скажем "нет" ханжеству. Про возраст напоминать тоже не надо, пятница – она и в 45 пятница", – отметила загадочно Тина.

В комментариях пользователи сети оставили много комплиментов телеведущей.

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