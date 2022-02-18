Канадская модель с гигантской грудью сделала себе 'нос Барби' и 'кошачьи глаза'. Фото

25-летняя модель из Канады Мария Магдалина стала звездой сети, потратив 100 000 долларов на экстремальные пластические операции. Она сделала себе "нос Барби" и "кошачьи глаза" ("лысьи глаза") даже несмотря на то, что за два года до этого чуть не умерла во время трансформации своей вагины в самую толстую в мире.

На своей странице в Instagram Магдалина выложила кадры, в подписи к которым сравнила свое лицо с лесным эльфом. Девушка сделала раскосые глаза и искусственный нос.

"Моя верхняя губа до сих пор ни черта не двигается после операции! Он все еще распух после операции на носу, так что даже говорить странно. На следующей неделе мне сделают пересадку бровей, челюсти и губ, после чего мое лицо будет завершено. Мне нужно носить пластырь для носа еще неделю, но вчера я уже видела свой нос без него, и он выглядит идеально", – рассказала девушка.

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По информации Daily Mail, Магдалина специально прилетела в Россию для операций, потому что она не могла их сделать в США.

В целом она уже сделала подтяжку бровей, пересадку жира, многочисленные операции на носу и груди, липосакцию, инъекции в ягодицы и три бразильских подтяжки ягодиц, а также поставила виниры. Кроме того, у девушки есть расширители, которые постепенно увеличивают грудь.

Добавим, Магдалина выросла в строгой религиозной семье, однако взбунтовалась в 12 лет, когда стала сексуально активной и начала принимать наркотики. К 17 годам она работала стриптизершей, а теперь продает свое тело на OnlyFans.

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