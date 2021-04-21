Каминская засветилась в белье и прозрачном халате. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала откровенный и сексуальный образ.

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что вскоре она презентует новый трек в своей сольной карьере.

Так, Каминская позировала, сидя на кровати, в белье красного цвета, которое подчеркнуло упругую грудь звезды, а сверху она надела черный прозрачный халат с кружевом. Рядом с певицей находился украинский режиссер Сергей Ткаченко, который поправлял волосы знаменитости.

"Угадайте, чем мы занимаемся? Второй трек уже скоро-скоро", – подписала кадр Каминская.

Пользователи сети оценили наряд артистки и отметили, что с нетерпением ждут выход новой песни.

"Класс! Жду с нетерпением", "Секси", "Красотка", "Не важно даже чем, лишь бы с вашим участием", "Невероятно красивая", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом.