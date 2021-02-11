Каминская засветилась на кухне в одном боди. Фото

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала возле столешницы на кухне в черном боди и телесных колготах в сетку.

"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?" – спросила певица у фолловеров.

Пользователи пришли в восторг от пикантного фото Каминской. Они засыпали певицу комплиментами.

"Красиво и сексуально", "Классное фото", "Прекрасная", "Не узнала. Крутой образ", "Огонь", – написали люди.

Слава Каминская – это украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. 27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

16 июля 2014 года знаменитость вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская делилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала, как выглядела до пластики.