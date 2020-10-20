Каминская засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующим снимком 36-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике с экстремальным декольтениже пупка.

"А когда принцессе было особенно грустно, к ней в голову лезла всякая чушь! О том, что она не самая красивая в королевстве, далеко не самая умная, и что принц ее не любит... Хотя были и компромиссные варианты: принц любит не ее. Или любит ее – но совсем не тот принц", – прокомментировала свою публикацию Каминская.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами.

"Шикарный купальник. Дорогая, ты просто огонь", "Очень красивая", "Сексуальная", "Вкусняшка", "Стильно", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская заинтриговала поклонников новым фото со своим партнером по паркету Дмитрием Дикусаром. На нем она позировала в соблазнительном кожаном платье.