Каминская вызвала ажиотаж фото в белье и без макияжа

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото в постели.

Так, на нем 36-летняя артистка позировала в откровенном белье телесного цвета, продемонстрировав стройное тело. Кроме того, в кадре Каминская появилась без макияжа. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Просыпаться без будильника, никуда не спешить, самостоятельно планировать день... Я хочу жить у моря, мама", – прокомментировала публикацию певица.

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Каминской, и засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая", "Сексуальная, безумно горячая", "Шикарная и божественная", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская заинтриговала поклонников новым фото со своим партнером по паркету Дмитрием Дикусаром. На нем она позировала в соблазнительном кожаном платье.