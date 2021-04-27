Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками снимком, на котором она запечатлена лежа в постели с неизвестным мужчиной.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Слава позировала в откровенном красном белье и черной накидке сверху, а незнакомец – с голым торсом. Они оба смотрели в кадр и улыбались (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"#SlavaBogu, я теперь свободна... Скоро", – заинтриговала певица.

Поклонники догадались, что речь идет о новом клипе звезды. Они отметили, что очень ждут премьеры и засыпали Каминскую комплиментами.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом.