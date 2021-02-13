Каминская устроила фотосессию в прозрачном белье

Украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер Слава Каминская поделилась пикантным снимком.

В своем Instagram она выложила фотографию, на которой позирует в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придает ее наряду еще больше смелости и выразительности. Образ Слава дополнила макияжем смоки-айс и помадой темно-коричневого цвета (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Если не можете противостоять ретроградному Меркурию, дарю простой рецепт:

2 таблетки "Бифрена" + беговая дорожка. Можно в обратной последовательности. Кофе-брейки на Просекко приветствуются.

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Поскольку я уже вторую неделю на жестком ЗОЖе, за меня тоже пригубите, не стесняйтесь", – подписала она фото.

Отметим, что 16 июля 2006 года продюсер Юрий Никитин создал женскую поп-группу "НеАнгелы", участницами которой стали Слава и Виктория. Первый альбом коллектива вышел уже в декабре под названием "Номер один". Дебютный диск настолько понравился поклонникам, что разошелся тиражом в 50 000 экземпляров и стал "Золотым диском".

Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская сняла видео, нарушая ПДД. Она опубликовала сториз, на котором ее сын Леонард и дочь Лаура сидели без автокресел на заднем сиденье автомобиля. Рядом с ними также находилась мама певицы Тамара.