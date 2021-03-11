Каминская удивила фанатов шрамами ради искусства. Фото

Украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала поклонникам, на что готова пойти ради искусства. Так, ее рука вся была в шрамах.

Соответствующее stories знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Она продемонстрировала всю в татуировках руку, на которой специально были сделаны шрамы. Видимо, Слава готовит для своих фанатов нечто грандиозное, поэтому готова идти на такие жертвы (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Чего не сделаешь ради искусства? Шрамирование…", – объяснила исполнительница.

Ранее стало известно, что популярный женский дуэт "НеАнгелы", который существовал на протяжении 15-ти лет, распался. Каминская заявила, что такое решение не было спонтанным, добавив, что им с Викторией Смеюхой просто "стало тесно на одной сцене". Группа перестает существовать в публичной плоскости. Однако певицы продолжат выступать на закрытых мероприятиях в прежнем составе.

Напомним, Слава Каминская – украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. Воспитывает сына Леонарда и дочь Лауру. С мужем Эдгаром Каминским развелась в июле 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская предупредила о мошенниках, которые пишут с российских номеров от ее имени. Она рассказала, что аферисты пишут друзьям и знакомым, и просят перевести деньги на карту.